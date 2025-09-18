Oğlunun 'uyuşturucu' videosu ortaya çıkmıştı: AKP Elazığ İl Başkanı görevinden istifa etti!

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir."

OĞLUNUN UYUŞTURUCU VİDEOSU YANKI UYANDIRMIŞTI!

Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıkmıştı. Yıldırım, görüntülerin “Oğlunun bize borcu var” denilerek şantaj aracı olarak kullanılmak istendiği söylemişti.

Oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü iddia eden ve videoyu çeken kişinin oğlunun eski iş ortağı olduğunu söyleyen AKP’li Yıldırım, şu açıklamayı yapmıştı:

“Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi. 7-8 ay önce ticareti bitirdi, benim yardımımla hayatını devam ettiriyor. Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap. 500 bin liralık arabayı 1 milyona vermişler, sonra aynı arabayı 500’e geri almışlar. O da bu hataya düşmüş. Karşıda gerçek alacaklı biri yok. Elazığ’a gelip bir görseniz bunlar tam pisliğin merkezi olmuş. Oğlunu kafalayalım ne de olsa siyasi yönü var, öder. Onlara ‘Vallahi de billahi de ödemem’ dedim.

Videoyu gördüm, onların hepsi bitti. Videoda 3 kişi daha var, onlardan biri de oğlumun ortağı. 1 yıl önce 4’ü beraberlerken ortağı video çekiyor, saklıyor. Emniyet müdürü ve vali ile sürekli beraberim. Oğlumun yanlışı varsa o yanlışın da üzerine gidilsin. Ben bu tefecileri emniyete bildirdim, topladılar sonra da imza karşılığı saldılar.”

Bunu, il başkanlığı koltuğuna geçmek isteyenlerin yaptığını öne süren Şerafettin Yıldırım, şöyle devam etmişti:

“Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz… Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var. Kimseye prim vermedim. Siyaseten de Allah’a da hesap vereceğiz. Nedir bu hırs, kıskançlık, aşağı çekmek? Teşkilat Başkanı Elazığ’a geldiğinde de söyledim; ‘Biz’den Ben’e kaymalar var, enerjimizi boşa harcarsak duvara çarparız…”