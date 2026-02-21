AKP’de Şimşek çıkmazı: Yüksek faiz siyaseti partiyi iki çizgiye ayırdı

AKP kulislerinde ekonomi yönetimine ilişkin görüş ayrılıkları belirginleşti. Bir kanat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü 'ortodoks' ekonomi programının devam etmesi gerektiğini savunurken, diğer kanat yüksek faiz ve daralan piyasa koşullarının siyasi maliyetine dikkat çekiyor. Parti içinde özellikle ekonomi kurmayları ve uluslararası finans çevreleriyle temas halinde olan isimler, enflasyonla mücadelede geri adımın güven kaybına yol açacağını dile getiriyor. Bu görüşe göre:

“- Faiz politikasında ani değişim piyasalarda kırılganlığı artırır.

- Yabancı sermaye girişleri sekteye uğrar.

- Orta vadeli programın inandırıcılığı zedelenir.

Bu kanat, kısa vadeli siyasi baskılara rağmen programın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.

‘SİYASİ YÜK AĞIRLAŞIYOR’ ELEŞTİRİSİ

Diğer tarafta ise özellikle teşkilatlar kanadından gelen rahatsızlık dikkat çekiyor. Yüksek faiz oranları, krediye erişimde zorluk ve esnaf ile KOBİ’lerin yaşadığı daralma parti tabanında homurdanmaya yol açmış durumda. Bu görüşü savunanlar; “Seçim bölgelerinde ekonomik sıkışmışlığın doğrudan AKP’ye fatura edildiğini, sosyal destek politikalarının artırılması gerektiğini, faiz politikasında daha ‘esnek’ bir yaklaşımın düşünülmesi gerektiğini” ifade ediyor. Bazı milletvekilleri kapalı toplantılarda “saha ile Ankara arasındaki makas açılıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

ERDOĞAN DENGE ARAYIŞINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise ekonomi yönetiminde ani bir değişiklikten yana olmadığı, ancak sosyal destek paketleriyle siyasi dengeyi sağlamaya çalıştığı belirtiliyor. Parti yönetimi, bir yandan enflasyonla mücadele mesajı verirken diğer yandan dar gelirli kesimlere yönelik yeni adımlar üzerinde çalışıyor.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?

Kulislerde zaman zaman “revizyon” iddiaları gündeme gelse de, parti kaynakları mevcut tabloda ekonomi yönetiminde bir kabine değişikliğinin gündemde olmadığını ifade ediyor. AKP yönetiminde ağırlıklı görüş, mevcut programın devam edeceği ve kısa vadede isim bazlı bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Ancak parti içindeki görüş ayrılığının derinleşmesi halinde, isim değişikliğinden ziyade ekonomi politikasının tonunda ve uygulama biçiminde bazı ayarlamalar yapılabileceği değerlendiriliyor. AKP’de “Şimşek çıkmazı” olarak anılan tartışma, yalnızca ekonomi politikası değil, aynı zamanda siyasi strateji tartışması olarak da şekilleniyor.