AKP döneminde bu da oldu! Elazığ Cezaevi'ne giren 5 kişi, koğuştaki mahkumu vurdu
Elazığ’da geçen hafta açık cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler, husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Geçen hafta Elazığ Açık Cezaevi'nde iddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.’nin yattığı açık cezaevine geldi.
Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.’yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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