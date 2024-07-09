AKP döneminde bu da oldu! Elazığ Cezaevi'ne giren 5 kişi, koğuştaki mahkumu vurdu

Elazığ’da geçen hafta açık cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler, husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:48
AKP döneminde bu da oldu! Elazığ Cezaevi'ne giren 5 kişi, koğuştaki mahkumu vurdu
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Geçen hafta Elazığ Açık Cezaevi'nde iddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.’nin yattığı açık cezaevine geldi.

Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.’yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


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