Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:00

Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Peki, Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat ve Engin Polat tahliye mi oldu?

DİLAN - ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi. Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada Dilan ve Engin Polat ve Sezgin Polat hakkında tahliye kararı verildi.

DİLAN - ENGİN POLAT ÇİFTİ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK MI?

Süren diğer davalar nedeniyle Engin Polat ve Dilan Polat tahliye edilmedi. Haklarında aynı zamanda vergi kaçırma - kara para aklama iddiası bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat tutuklu olarak diğer davalarda yargılanmaya devam edecek.