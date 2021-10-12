AKP döneminde İBB, iskeleleri ihalesiz kiralayıp 3. sahışlara devretmiş
Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine ait iskeleleri tur şirketlerine, 25 yıl vadeyle ihalesiz olarak kiraladığını, onların da bunları 3. şahıslara devrettiğini belirledi.
Sayıştay, bu skandal kararın İBB yönetiminde AKP'nin olduğu 2016 yılında alındığını belirledi.
Raporda, iskelelerin mevzuata aykırı olarak devredildiği firmalar Mavi Marmara, Turyol, Boğaziçi Yoltur, Prens Tur, Embaktur, Dentur avrasya, Altınboynuz ve Deniz Vasıtaları Esnaf Odası olarak sıralandı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, iskelelerin önce, İBB Meclisi 23 Kasım 2016 tarihli kararıyla aylık cirosunun yüzde 1.2'si bedel karşılığında İstanbul Şehir Hatları Anonim Şirketi'ne devredildiği belirtilen Sayıştay Raporu'nda, bundan sonraki süreç şöyle anlatıldı:
REKABET ENGELLENDİ
“İskele alanlarının kullanma, yanaşma, bağlama ve barınma suretiyle işletilmesi; ihale yapılmaksızın kişi, kurum ve kuruluşlara (Mavi Marmara, Turyol, Boğaziçi Yoltur, Prens Tur, Dentur Avrasya, Altınboynuz, Embaktur, Deniz Vasıtaları Esnaf Odası) doğrudan sözleşme imzalanarak verilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı ile bu iskele alanlarında hali hazırda UKOME kararları ile faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların hakları saklı tutulması yapılacak ihalede rekabeti engelleyici bir düzenlemedir.
Bu nedenle, işletme hakkının belediye şirketine devredilmesi uygun olmakla birlikte, söz konusu devirde hukuki olarak mevcut olmadığı halde varmış gibi saklı haklarla ilgili koşullar getirilmesi, mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.”
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