TÜGVA'dan 'iskelede kına' açıklaması

08 Ekim 2021 Cuma, 08:15

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi'nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını ortaya koyan fotoğraflar paylaştı.

Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız."

İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız. pic.twitter.com/3RjDGjke2p — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 6, 2021

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Üçüncü şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018’de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız” ifadelerini kullandı.

1- 3. şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018’de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız



2- CHP’li provokatörlere “Provakasyona gelmeyin” demişsiniz, komik değil acınasısınız



3- Neden rahatsız olduğunuzu fotoğraflara ekledik https://t.co/AxPoDPoLEn pic.twitter.com/GECCJswRlC — Enes Eminoğlu ???????? (@eminogluenes) October 6, 2021

Ancak Ongun’un paylaştığı fotoğraflardan birinde kına organizasyonuna katılan bazı kişilerin cerrahi maske taktığı görülüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu duruma dikkat çekerek Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkaten hem çok sevimli hem de çok öngörülüler:) Öylesine bir öngörü ki; 2020 yılında pandemi olacağını öngörüp 2016 yılında maske kullanmaya başlatacak kadar:)) Görünen o ki başkanı da kandırmışlar:) Siz kendi kendinizi kandırmaya devam edin halk kanmıyor yalanlarınıza…"

Hakkaten hem çok sevimli hem de çok öngörülüler:)

Öylesine bir öngörü ki; 2020 yılında pandemi olacağını öngörüp 2016 yılında maske kullanmaya başlatacak kadar:))

Görünen o ki başkanı da kandırmışlar:)

Süz kendi kendinizi kandırmaya devam edin halk kanmıyor yalanlarınıza… https://t.co/6BbBQxgFaM pic.twitter.com/caiSlQaAeA — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 6, 2021

"NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUZ..."

TÜGVA'dan yapılan son açıklamada ise kına organizasyonlarının yapıldığı doğrulanarak, ‘bilmiyorduk' savunması yapıldı.

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşmada söz konusu değildir. Organizasyonlar biri TÜGVA'nın kira sözleşme tarihi olan 2018'den önce 2016'da yapılmıştır. İkinci organizasyon hakkında ise nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur."