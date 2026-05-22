AKP, emniyet teşkilatı, basın ilan sistemi ve vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu

TBMM AKP Grup Başkanlığı, 24 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Söz konusu kanun teklifinin genel gerekçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, sektörlerin rekabet gücünün artırılması, idari süreçlerde etkinlik ve verimliliğin geliştirilmesi ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrasında oluşabilecek hukuki boşlukların giderilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede; emniyet teşkilatının yönetim ve eğitim kapasitesinin artırılmasına yönelik kadro düzenlemeleri, polis eğitim kurumlarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yapılan değişiklikler, taksi taşımacılığı faaliyetlerinde kayıtlı ekonomiyi desteklemeye dönük vergi düzenlemeleri, ticari plaka devirlerinde vergi istisnaları, internet haber siteleri ve resmi ilan rejimine ilişkin yeni kurallar ile akaryakıt ve LPG piyasalarında vergi güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin öne çıktığı ifade edildi.

EMNİYETTE KADRO ORANLARI YENİDEN BELİRLENİYOR

Teklife göre, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle emniyet müdürü ve amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı on binde 25’ten on binde 65’e, ikinci sınıf emniyet müdürü oranı on binde 34’ten on binde 75’e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı ise on binde 93’ten on binde 300’e yükseltilecek.

Kanun teklifinde ayrıca, sağlık şartları nedeniyle polis okullarından ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla eğitimine devam ederek mezun olan personele yönelik düzenleme de yer aldı. Buna göre, daha sonra mahkeme kararları sonucu memurlukla ilişiği kesilen kişilerin, 6 ay içinde başvurmaları ve genel sağlık şartlarını taşımaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na açıktan atanabilmelerine imkan tanınacak.

ORMANLIK ALANLARDA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILABİLECEK

Orman Kanunu’nda yapılacak değişiklikle engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin belirli şartlarla ormanlık ve doğal alanlarda açılabilmesinin önü açılıyor.

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişikliklerle taksi esnafına yönelik yeni uygulamalar da getiriliyor. Elektronik ücret toplama sistemi yerine zorunlu taksi mali cihazı kullanan taksiciler için “hasılat esaslı kazanç tespiti” usulünden yararlanma hakkı tanınacak. Ayrıca yürürlük tarihinden önce edinilmiş ticari taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Aynı plakaların devri Katma Değer Vergisi’nden de muaf olacak.

İNTERNET HABER SİTELERİNE YENİ KRİTERLER GELİYOR

Teklifte basın alanına ilişkin dikkati çeken düzenlemeler de yer aldı. Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılacak değişiklikle internet haber sitelerinin haber sayısı, kadro, içerik, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterlerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenmesine yönelik yasal altyapı oluşturulacak.

Ayrıca “Basın Ahlak Esasları” ibaresi “Basın Yayın İlkeleri” olarak değiştirilecek. İhlal halinde uygulanacak resmi ilan ve reklam kesme müeyyideleri için 1 günden 10 güne kadar alt ve üst sınırlar getirilerek tekerrür durumundaki kademeli artış oranları netleştirilecek.

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA TEMİNAT YETKİSİ ARTIRILIYOR

Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklikle akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatların artırılması konusunda idarenin yetkisi genişletiliyor. Mevcut durumda iki kat olan artırma yetkisi beş kata çıkarılıyor. Düzenlemenin sahte belge ve organize usulsüzlüklerle mücadele amacı taşıdığı kaydedildi.

Merkez Bankası Kanunu’na eklenen maddelerle banka personeline uygulanacak disiplin hükümleri ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Disiplin cezaları, soruşturma usulleri, savunma hakkı ve itiraz süreçleri kanun düzeyine taşınıyor.

Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki değişiklikle 18 yaş altındaki çocuk ve gençler ile öğrenimi devam eden 25 yaş altındaki öğrencilerin biletlerinden eğlence vergisi alınmaması öngörülüyor.

BELEDİYELERE TAKSİTLİ TAŞINMAZ SATIŞI İMKANI

Devlet İhale Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle belediye ve il özel idarelerine ait taşınmazların taksitle satışına imkan sağlanacak. Satış bedelinin yüzde 25’inin peşin ödenmesi şartıyla kalan kısmı iki yıl içinde 12 taksitle tahsil edilebilecek. Ayrıca geçici teminat oranının yüzde 3 ile yüzde 30 arasında belirlenebilmesine imkan sağlanacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle elektronik ortamda tescili mümkün araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılıyor.

6 Şubat depremleri sonrası afet bölgelerinde yürütülen kamu yapıları projelerinde uygulanan KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor.

REKLAM KURULU’NUN ÜYE SAYISI ARTIRILIYOR

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle ise akaryakıt sektöründe “fatura ticareti” ve vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulanan lisans tedbirlerinin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi öngörüldü.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle ise Reklam Kurulu’nun üye sayısı 19’dan 23’e çıkarılıyor. Ayrıca kurulun inceleme ve denetim konularıyla doğrudan kesişen görev alanlarına sahip Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik, Hukuk Hizmetleri, İç Ticaret ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüklerinden birer genel müdür yardımcısı Reklam Kurulu’na üye olarak dâhil edilecek.