AKP Gençlik Kolları Başkanı tutukluk yapan silahın ateş almasıyla hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Hamascık köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, AKP Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel (23) tutukluk yapan silahını tamir etmeye çalışırken silah aniden ateş aldı. ,

Kalbinin alt tarafına isabet eden kurşunla yaralanan Tunçel, arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gümüşova Entegre Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tunçel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AKP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

AKP Düzce İl Başkanlığı haberi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Elim bir kaza sonucu evladımız, Cumayeri Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli Eren Tunçel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Genç yaşta aramızdan ayrılan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."