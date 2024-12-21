AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Trump, Erdoğan için 'çok güçlü ve çok hazır' diyor

Yayınlanma: 21.12.2024 - 18:02

Güncelleme: 21.12.2024 - 18:02

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Kilis 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasında, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesine değinen Yavuz, bu olay üzerinden CHP'ye yüklendi.

Şam'da bayram olduğunu iddia eden Yavuz "CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP VE COLANİ'YLE ÖRNEK VERDİ

Ali İhsan Yavuz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a methiyeler düzüp CHP'yi hedef aldığı konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliği milletin rotasında siyaset yapmak. (Beşşar) Esed'e dedi ki 'milletin rotasında siyaset yap.' El uzattığında eğer masaya otursaydı da onu diyecekti. (Ebu Muhammed el) Colani'nin ağzından söylüyorum. 'Recep Tayyip Erdoğan, Esed'e gel oturalım dediğinde acayip korktuk' diyor. 'Ama yine de Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün üstünde söz söylemeyecektik' diyor. Cumhurbaşkanımızın adaletinden eminler. Trump ne diyor? Erdoğan için 'çok güçlü bir lider ve çok güçlü bir ordusu var, çok hazır' diyor. CHP ne diyor? CHP'nin bu son süreçte Suriye ile ilgili ne dediğini biliyor musunuz? CHP'nin bu anlamda düzgün bir beyanatta bulunduğunu gördünüz mü? Türkiye'nin ne dediği ve ne yaptığı da belli. YPG'liler, orada kafayı kaldırdı 12 tır mühimmat, 2 tank, 2 mühimmat deposu nerede? Bizim o İHA ve SİHA'lar geldi ve yerle bir etti. 'Teröre bu bölgede yer yok' diyor. 'Suriye, Suriyelilerindir' diyor, 'Suriye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü korunacak' diyor. Çok net. Bu anlamda 'bu mücadeleye destek veren o halkın da yanındayım' diyor. En son mektup yazdı. 'Dün olduğu gibi bugün de yarın da Suriye'nin ve Suriyelilerin yanındayım' diyor. Ey CHP sen neredesin? Bizim yaptığımız belli bugüne kadar, ne yaptık niye yaptık belli."

ÖZEL: BÜYÜK UTANÇ DUYUYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin 47.inci başkanı seçilen Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri için şunları söylemişti:

"Şimdi de Trump'ın bir övgü dizgesi var ama ton, aynı ton. Üstten, ağabeyiymiş gibi adeta sırt sıvazlıyor. Hem övüyor hem de bir yandan belli ortak kelimeler kullanarak da akıllı olmazsa aba altından da sopa gösteriyor. İlk mektuptan da utanç duymuştuk bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz. Erdoğan'ın sessizliği bu konuda manidar. Çünkü ümit ediyorum ki o da etrafındaki birtakım dalkavuklar gibi bu mektuptan memnuniyet duyacak kadar şuurunu kaybetmemiştir. Bu mektup memnuniyet duyulacak değil, ulusal onurumuzu zedeleyecek ifadeler içeriyor aynı ilk mektuptaki olduğu gibi. Burada da üstten bir dille birtakım övgüler, birtakım hatırlatmalarla ilerliyor. Biz bunu tamamen reddediyoruz."