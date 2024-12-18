Trump övüyor mu? Yoksa...

18 Aralık 2024 Çarşamba

Suriye’deki gelişmeler hızlandırılmış film formatında seyrediyor. Öyle hızlandırılmış, görünüşe göre iyi organize edilmiş ki her şey lego gibi! Tuttur, yerleştir, ekle, sırala, üst üste koy, devam et!

Erdoğan, AKP genel başkanı ve Ortadoğu tipi bir lider olarak en önemli rollerden birini üstlenmiş. Sadece kendisinin üstlenmesi yetmiyor, rol ona ABD’nin 47. Başkanı Trump tarafından giydirilmiş.

En önde Erdoğan.

Erdoğan’a en büyük alkış Trump’tan!

AB’nin başlıca derdi sığınmacılar. Kalan bölümünü de çözmesi için Erdoğan’a para ve destek!

Arap Birliği suskun. Arama motoruna “Arap Birliği Suriye için ne diyor” yazdık, en yeni haber Mayıs 2023’te Esad’ın birliğe dönüşü!

Aynı soruyu İslam İşbirliği Teşkilatı için yazdık. En yeni haber bir hafta önceki, İsrail’in Suriye altyapısını bombalamasına ilişkin kınama mesajı.

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Bu genel tabloyu açalım.

Trump için Türkiye Cumhuriyeti yok, Erdoğan var! Övgüler yüz kızartıcı! Çok çetin, zeki. Güçlü ordu kurdu, Suriye’nin anahtarı onun elinde, birlikte çok iyi çalışacaklar, çok iyi anlaşıyorlar!

Trump’ın ağzından fışkıran bu sözlerin Türkçesi şu:

- Bundan sonra olumsuz bir şey olduğunda fatura sana kesilir!

- Bölgede ben elimi taşın altına sokmam, maşa olarak neyi kullanacağımı biliyorsun.

- Senden bir şey istediğimizde geçmişte olduğu gibi, yok Meclis var, yok bilmem ne organı var diyemezsin. Tek muhatap sensin, ona göre!

- Her şey istediğimiz gibi gitmezse ne olacağını, geçmişte olanlardan biliyorsun!

Her ABD başkanının İsrail aşkı başkadır. Ancak Trump’ınki daha başkadır. 2017’de yine bir aralık günü dedi ki:

“Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyorum. Bunda geç bile kalındı!”

O Trump, Erdoğan’a övgüler düzüyor!

Olağanüstü övgünün çağrıştırdıklarının devamını okura bırakalım, Avrupa’ya geçelim. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanki Erdoğan’a yeğen. Hemen damladı. Tek derdi var; Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara bundan sonra da ev sahipliği yapması, olası sorunların yine Türkiye içinde karşılanması. Bunun karşılığında elini cebine attı, “1 milyar Avro daha yolda” dedi. Tam da Erdoğan’ın duymak istediği cümle!

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HTŞ lideri, an itibarıyla Suriye’nin fiili yöneticisi Colani’nin adını bundan sonra daha çok duyacağız, yazacağız.

Asıl adının Ahmed Hüseyin eş Şara olması, tüm dünyanın onu terör örgütü lideri olarak Colani ya da Golani adıyla tanıması ilginç! Zira Colani takma adı Suriye ile İsrail arasındaki en kritik konu olan Golan Tepeleri’nden geliyor. Adı buradan ama Golan Tepeleri’nin 8 Aralık sonrasında İsrail tarafından işgal edildiği de bir gerçek!

20 yıldır Bağdat-Şam ekseninde terör örgütleri kuran, dağıtan, birleştiren, en son HTŞ çatı örgütünün lideri olarak öne çıkan Colani’nin son bir yıl içinde toplam iki ay kadar Amerika ve İngiltere’de bulunduğu bilgisi var.

Herhalde tatil için gitmemiştir!

Eğitim için de değildir! Tüm eğitimleri tamam!

O şimdi Suriye lideri. İsrail, Suriye’nin altyapısını bombalıyor, gözüne kestirdiği yerleri işgal ediyor. Arap Birliği suskun. İslam İşbirliği Teşkilatı suskun. Trump, Suriye’nin anahtarı Erdoğan’da diyor!

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