Özel'den AKP'lilere 'Trump' tepkisi: Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı bunu hak etmiyor

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:55

Güncelleme: 17.12.2024 - 15:21

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye gündemiyle yapılacak olan Parti Meclisi toplantısı öncesi konuştu.

Özel, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı övgülü sözleri yorumladı.

"BÖYLE KONUŞAMAYACAKLARI BİR CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK"

Özel, Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri için şunları söyledi:

"Bu iktidar Suriye'yle güya kavga ederek, güya Netanyahu'ya laf söyleyerek akılalmaz bir sürecin içine gelmiştir. Şu anda Suriye'de yaşananlara en çok sevinen iki grup var: Bir İsrail, iki AK Partililer. İsrail'le AK Partililer aynı şeye seviniyorsa burada hepimizin bilmediği ya da herkesin bilip de kimsenin söylemediği bir şeyler var. İsrail'in planının Amerika tarafından Türkiye'ye söylenip Rusya ikna edilip ortaya çıkan kompozisyonun sonunda Trump'tan dün akşam Türk televizyonlarında AK Parti'ye müzahir isimlerin coşkusu vardı. Ne demiş Trump? 'Erdoğan çok iyi anlaştığım biri' demiş. 'Çok güçlü bir ordu kurdu' demiş. Keşke TSK'yı kastediyor olsa. Hepimiz biliyoruz ki HTŞ'yi kastediyor. 'Şu anda Suriye'de çok fazla belirsizlik var. Suriye'nin anahtarı bence Türkiye'de olacak' demiş. 'Çok akıllı, çok zeki adam ve çok sert' demiş. 'Dünya çok fazla çok can kaybına yol açmadan dostça bir devralma gerçekleştirdi' demiş. 'Türkiye isyancıları destekleyerek ilerledi' demiş. Bu tonu hatırlıyor musunuz? Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Yukarıdan bakıyor, sırtını sıvazlıyor. O mektubun anahtar kelimesi 'akıllı ol'du, 'aptal olma'ydı. Bu mektubun 'Erdoğan akıllı davranıyor'. Bu açıklama sadece bir övgü değil aba altından sopa göstermek. Abinin bıyıkları yeni terleyen kabadayı delikanlının sırtını sıvazlaması var. Ona verdiği görev, ödev var. Aksi takdirde 'geçmişte başına ne verdi, onu hatırla' vardı. Anahtar kelimeler özenle seçilmiş. Vallahi Trump'ın dünkü bu açıklamasına sevinen AK Partililere diyorum ki, 'Trump'ın o mektubu beni ne kadar utandırdıysa bu açıklaması da o kadar utandırdı.' Sizin partinizin genel başkanı bu tonu duymaya ve siz bununla mutlu olmaya devam edebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı bunu hak etmiyor. O yüzden onu değiştireceğiz. Böyle konuşamayacakları bir cumhurbaşkanımız olacak."

"13 YILIN SONUNDA CHP HAKLI ÇIKTI"

Özel, Suriye konusunda iktidarın haklı çıktığı iddialarının yanlış olduğunu da bir kez daha vurgulayarak “Biz bir karış toprağını vermeyen, kimsenin bir karış toprağında da gözü olmayan Atatürk’ten miras bir dış politikaya sahibiz. Ama 283 şehit vereceksin, sivil şehitler vereceksin, 4 buçuk milyon sığınmacıyı Türkiye’ye gelmesine sebebiyet vereceksin, 200 milyar dolar para kaybedeceksin ve 13 yılın sonunda ‘ben haklı çıktım’ Sen haklı çıkmadın, 13 yılın sonunda CHP haklı çıktı” ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLER İÇİN ÜLKELERİNE DÖNME VAKTİ"

Türkiye'deki Suriyeliler için "Şimdi Suriyeliler için ülkelerine dönme vakti" diyen Özel, "Bence onlar da Türkiye'den kökleri güçlü bir demokrasiye sahip olmanın tek adam yönetiminden daha önemli olduğunu öğrenerek dönecekler. Türkiye'nin sorunu hala Türkiye'de yer alan 4 milyonun üzerindeki Suriyelilerdir.” açıklamasında bulunan Özel, “Geçici sığınmacı statüsünün Suriye'deki şartlar da gözetilerek artık iptal edilmesi gerekiyor. Sığınmacıları alacağız diye 200 milyon dolar para kaybettik" diye konuştu.