AKP Gerede İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

Bolu'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, yaşamını yitirdi.

AKP Gerede İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:40

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönünden Gerede istikametine giden AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak G.K. idaresindeki 51 ABC 707 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Çongar, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Çongar, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Gerede #zincirleme trafik kazası #trafik kazası #Mehmet Çongar

İlgili Haberler

Sağanak yağış nedeniyle D-100'de trafik kazaları meydana geldi

Sağanak yağış nedeniyle D-100'de trafik kazaları meydana geldi
İPA'dan 'trafik kazaları' raporu

İPA'dan 'trafik kazaları' raporu
Tarihin en garip trafik kazalarından biri: 26 kişi hayatını kaybetti

Tarihin en garip trafik kazalarından biri: 26 kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler