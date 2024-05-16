AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine soru sormak isteyen bir muhabirin telefonuna müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:10
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP’nin TBMM grup toplantısındaki gergin tavırları dikkat çekti.

Haberler’in aktardığına göre, Soylu kendisinin yanına gelen ve çekim yapmak isteyen gazetecilere engel oldu. Söz konusu ise anlar kameralara yansıdı.

Görüntü alınmasını istemeyen Süleyman Soylu’nun sürekli cep telefonuna baktığı ve elindeki kağıtla bir süre uğraştıktan sonra parçalara ayırdığı görüldü.


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