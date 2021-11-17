AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan bir garip dolar açıklaması

17 Kasım 2021 Çarşamba, 22:20

Dolar/TL kuru 10,60'ın üzerine çıkmışken AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'bir garip' açıklama yaptı.

Özkan, dolardaki değer kaybını tam bin kat aşağı çektiklerini ileri sürerek "Demek oluyor ki ortada bir kazanım var. Demek oluyor ki ortada Türkiye'nin istikrarı söz konusu" dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dolar kurunu bahane edenlere söylüyorum" diyerek şunları söyledi:

"JAPONYA MUKAYESE YAPIYOR MU?"

"Bunu yaparken (seçim çağrısı) dolar kurunu bahane ediyorlarmış. Küresel bir salgın ortamından geçiyoruz. Büyük devletlerin sırasıyla tedarik zincirlerinin bozulduğunu hepimiz takip ediyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak hem salgından vatandaşlarımızın sağlığını korurken hem bütün sıkıntıları bertaraf ederek vatandaşlarımızın refahını hayata geçiriyoruz. Bu noktada milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve Millet İttifakı’na inancı tamdır. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Şu anda 2002’den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekonomi ile ilgili değerlendirme yapmak isteyenlere soruyorum. İhracat nereden nereye gelmiş? Tarımsal hasıla 57 buçuk milyar dolara nasıl gelmiş? Türkiye’nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir."

"DEMEK OLUYOR Kİ ORTADA TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI SÖZ KONUSU"

Özkan, "Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum, bakınız AK Parti'den önce 19 yılda, yani 1983'ten 2002'ye kadar geçen sürede 83'te 220 lira olan dolar, 2002 yılında 1 milyon 680 bin liraya çıkmış. 6 bin 680 kat dolarda bir artış meydana gelmiş. 2002'den bugüne ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, havacılıkta, her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyar doların üzerine çıkarmış bir Türkiye. Evet, dolardaki değer kaybını tam bin kat aşağıya çekmek suretiyle 20 yıla baktığımızda sadece 6 kat bir artış söz konusu. Demek oluyor ki ortada bir kazanım var. Demek oluyor ki ortada Türkiye'nin istikrarı söz konusu" ifadelerine yer verdi.

"SEÇİMİ KAZANACAKLARINA ASLA İNANMIYORLAR"

Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin de "CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı bir zirve düzenleyip, 2018 seçimlerinden bugüne sürekli ikişer, üçer ay arayla gündeme getirdikleri seçim konusunu yeniden milletimizin önüne getirmişlerdir. Açıkçası karşıda duran ittifakın, Türkiye düşmanlarıyla 'dostlarımız' diyerek iktidar yoluna yürüdüklerini iddia ederlerken, seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar" diye konuştu.