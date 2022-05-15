Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Güldür Güldür'e katılıyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 13:53

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı bir skeç de yer almıştı. Fakat son bölümde bu skeç ekranlara gelmemişti.

Güldür Güldür'ün yeni bölümünde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu edildi.

Bakan Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sorusuna ise skeçte "Mazota zam görüyorum" ifadeleriyle yanıt verildi.

Nureddin Nebati, taklidinin yapıldığı skeç ile ilgili, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" dedi.

Güldür Güldür Show ekibi de Nureddin Nebati'nin paylaşımını alıntılayarak davette bulundu.

"İLK FIRSATTA GELECEĞİM"

Twitter yapılan paylaşımda, 'Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz' denildi.

Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz. ?? @NureddinNebatihttps://t.co/4RA8AZwoNA — Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) May 14, 2022

Davet üzerine Nureddin Nebati, twitter hesabından, ''Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah'' sözleriyle yanıt verdi.