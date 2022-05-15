Güldür Güldür Show'un skecine Bakan Nebati'den gönderme: 'Işıltıyı göremedim'

15 Mayıs 2022 Pazar, 00:20

Güldür Güldür Show'un tanıtımında yer alan ancak geçen hafta yayımlanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç bu hafta yayımlandı.

Nureddin Nebati, programı izlediğini belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, yaptığı paylaşımda "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım: