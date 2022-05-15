Güldür Güldür Show'un skecine Bakan Nebati'den gönderme: 'Işıltıyı göremedim'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'daki bir skece konu oldu. 7 Mayıs Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak olan skeç zamanında yayımlanmayınca gündeme oturmuştu. Bu hafta yayımlanan skeç için Bakan Nebati sosyal medya hesabından 'göndermede' bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 00:20
Güldür Güldür Show'un skecine Bakan Nebati'den gönderme: 'Işıltıyı göremedim'
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Güldür Güldür Show'un tanıtımında yer alan ancak geçen hafta yayımlanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç bu hafta yayımlandı.

Nureddin Nebati, programı izlediğini belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, yaptığı paylaşımda "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerine yer verdi. 

İşte o paylaşım:

 


Güldür Güldür show Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati

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