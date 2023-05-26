2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

AKP heyeti boş hastaneyi gezdi

Bayraklı’da 10 yıldır yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açacağız sözüne karşın hizmete alınamazken, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP milletvekilleri cihazları ve masası dahi olmayan binada basın açıklaması yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.05.2023 - 04:59
AKP heyeti boş hastaneyi gezdi
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Üç kere temel atılan ve 30 ayda biteceği belirtilen ancak 10 yıldır açılamayan İzmir Şehir Hastanesi, AKP’liler tarafından bitmiş gibi gösterilmeye devam ediyor.

2 bin 60 yataklı olması planlanan ve geçen ay İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açacağız sözü vermesine rağmen inşaat bitmediği için hastanenin açılışı yine yapılamadı.

Açılış için sekiz kez tarih verilen hastaneye giden AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP milletvekilleri, cihazları ve masası dahi olmayan binada açıklama yaptı.

Yıldırım, “Haziranın sonuna doğru hastanemiz tamamen hasta kabulüne başlayabilecek” derken STK’ler ve sendikalar ise sağlık personelinin dahi atanmasının yapılmadığını verilen tarihin de tutmayacağı görüşünde.


İzmir izmir şehir hastanesi Binali Yıldırım

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