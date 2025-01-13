AKP hükümetinin yanlış politikaları nedeniyle cinayet sayısı her geçen gün tırmanıyor: Çocuk katliamı arttı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Fadime Akşahin, 2024’te 15-25 yaş arasında 50 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, bunun 16’sının eskiden ya da hâlâ birlikte olduğu erkekler tarafından öldürülen genç kadınlar olduğunu böyledi. Akşahin, “Bu yıl öldürülen 33 kız çocuğu, babaları tarafından öldürülen 19 kız çocuğu verisiyle ve toplamda bir yılda 394 kadın cinayetinin yaşandığı gerçekliğiyle AKP hükümetinin her gün ortaya attığı aile odaklı politikalar, cinayetlerin artmasına sebep oluyor. Kadınlar en çok ailelerin içinde öldürülüyorlar. Örneğin biz AKP hükümetinin aile odaklı politikalar yürütmesinin çocukların ya da genç kadınların babaları tarafından öldürülmesi oranını da artırdığını gözlemliyoruz” dedi.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

“Genç kadınlar AKP’nin çizdiği kalıplar çerçevesine hareket etmiyor” diyen Akşahin, “AKP’nin çizdiği sınırlar ve toplumsal cinsiyet rollerine bağlı bir şekilde hayat sürdürmüyorlar. Kendi özgür yaşamları için mücadele ediyorlar. Eğitimleri sürecinde istedikleri gibi yaşayabilmek ve eğitim alabilmek için mücadele ediyorlar. Aslında baktığımızda bizim kuşağımızın mücadelesi, AKP’nin yürüttüğü politikalarının tam tersine bir akışta seyreden bir mücadeledir” dedi. Akşahin sözlerini şu şekilde noktaladı: “Mevcut tablo olumsuz bir seyirde gidiyor. Kadın cinayetleri verisi tarihin en yüksek kadın cinayeti verisi. 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Aslında biz siyasi iktidarı bir buçuk yıldır uyarıyoruz. Bu aile odaklı politikalara devam ettiğiniz sürece kadın cinayetleri artacak diye ve arttı. Aslında kadın cinayetlerinin artması yönünde politika üretmeye devam etmeyi tercih ettiler. Bizim mücadelemiz çok önemli. AKP’nin politikalarının karşısında kadınları yaşatmak için, eşit ve özgür yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.”