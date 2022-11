Kırmızı et üreticileri İzmir’de buluştu

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:30

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) Azerbaycan Ofisi temsilcileri, “Azerbaycan'ın Kuzeybatı Bölgesinde Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Yerel Tarım-Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Proje Başkanı Yusuf Akhundov, Proje Koordinatörü Kerem Demirel, İZTO 8’nci Canlı Hayvan, Kanatlı, Et ve Et Ürünleri Grubu Meclis Üyeleri Ahmet Dönmezler ve Cüneyt Güleç, Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erbey Zeki Ergen, Komite Üyesi Serkan Babalık ile Azerbaycanlı sektör temsilcileri katıldı.

PROF. DR. TANYERİ: BİLGİ PAYLAŞIMINA HER ZAMAN HAZIRIZ

İzmir Ticaret Odası’nın tarım ve hayvancılık alanında aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, “Pandemi döneminde de gördük ki, dünyanın sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya arzı her zamankinden fazla. Türkiye ve Azerbaycan’ın bu konudaki kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz” dedi. Azeri heyete, İzmir Ticaret Odası’nın kentte devam eden tarıma dayalı organize sanayi bölge projelerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Tanyeri sözlerini şöyle sürdürdü: “İki ülke arasındaki bilgi paylaşımı toplantılarına her zaman hazırız. Sizlerden -Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Yerel Tarım-Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi Projeniz- ile ilgili gelişmeleri ve tecrübeleri öğrenmek isteriz. Bizim projelerimizden elde ettiğimiz deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” diye konuştu.

AKHUNDOV: BÖLGEYE MAHSUS KURUTULMUŞ ETİ DAHA GENİŞ COĞRAFYAYA SUNMAK İSTİYORUZ

Ziyaretleri kapsamında İzmir’in tüm köylerini gezdiklerini ve üretim tesislerini incelediklerini belirten Proje Başkanı Yusuf Akhundov, “İzmir’e yaptığımız bu ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Projemizin en önemli amacı; üreticilerimizin bilgilerini ve imkanlarını artırmak. Gıda teknolojileri açısından onlara yardımcı olmayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin İzmir’deki modeli görüp Azerbaycan’da uygulamasını arzu ettik. Azerbaycan'ın Kuzeybatı Bölgesi’ne mahsus, geleneksel yöntemlerle evlerde yapılan kurutulmuş eti çok meşhur. Biz istiyoruz ki, bu kurutulmuş et sadece evlerde üretilmesin, gelecek nesillere aktarılsın. İhracatı yapılan bir ürün haline gelsin. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

DEMİREL: İZTO’YA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Toplantıda FAO Türkiye’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Kerem Demirel ise, “Azeri kardeşlerimizin kurutulmuş et ürünleriyle ilgili sizlerle bilgi paylaşımı yapmak istedik. Bu toplantıda bizleri ağırlayan İzmir Ticaret Odası’na çok teşekkür ediyoruz” dedi. Toplantıda İzmir Ticaret Odası 8’nci Canlı Hayvan, Kanatlı, Et ve Et Ürünleri Grubu Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, ülkemizdeki ve İzmir’deki et ve et ürünleri sektörü ile ilgili bilgi ve tecrübelerini anlatarak her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.