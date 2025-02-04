AKP iktidarının son dönemdeki uygulamalarına tepkiler artıyor: 'Laiklikten geri gidişe izin yok'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

Parti yöneticileri, basın mensupları ve teğmenlere yönelik son dönemde yaşanan hukuk dışı müdahalelere karşı tepkisini göstermek isteyen demokratik kitle örgütleri dün Mersin’de ortak basın açıklaması yaptı.

“İmece Dayanışması” bileşenleri Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş, Genel Sağlık İş, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, 2021 Tüm Emekli Sen ve 29 Ekim Kadınları Derneği Mersin yönetimleri tarafından organize edilen etkinlik, Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı’nda düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan Mersin 2021 Tüm Emekli Sen Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, “Anayasayı ve hukuku çiğneyenler eninde sonunda hesap verir, Cumhuriyete meydan okuyanlar iflah olmaz. Laiklikten geri gidişe izin vermeyiz” dedi.