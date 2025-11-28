AKP iktidarıyla özdeşleşen ‘yap-işlet-devret’ modeli, yurttaşın cebini boşaltmaya devam ediyor: Tünelin ucu karanlık!

Temeli 2011’de atılan ve 2016’nın aralık ayında (yap-işlet-devret) projesi olarak hizmete giren Avrasya Tüneli’ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından son iki yıldır garanti araç sayısının aşıldığı ve hazineye gelir payı alındığı belirtildi. Ortaya çıkan veriler ise bu iddiayla örtüşmüyor.

Bütçe görüşmelerinde CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’nın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2023’ün son çeyreğinden günümüze kadar garanti edilen araç sayısının 58 milyon 398 bin, geçen araç sayısının ise 62 milyon 389 bin olduğunu belirtti.

Fazladan geçen araçlar için yüzde 30 kâr payı alınarak 2023 için 23 milyon lira, 2024 için 120 milyon gelir elde edildiğini açıkladı. Uraloğlu, 2025’e ilişkin yıl sonu ek gelir öngörüsünün 129 milyon lira olduğunu iddia ederek üç yılda toplam 273 milyon ek gelir sağlanacağını söyledi.

Ancak Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Kara, hazinenin kur farkı nedeniyle işletmeci firmaya iki yılda 6 milyar 193 milyon TL ödendiğini belirtti. Bu durumda yalnızca iki yılda Avrasya Tüneli’nin bütçeye ek yükü 6 milyar 50 milyon lira oldu.

‘HARAÇTAN FARKI YOK’

Kara, “Avrasya Tüneli’nin ucu kamu kaynaklarının gaspına, yurttaşın cebine, bütçedeki çukurlara çıkıyor. Bakan resmen aklımızla alay ediyor. Kâr denilen miktarın yaklaşık 45 katı şirkete geri ödeniyor. Geçiş garantisi adı altında yapılan ödemelerin haraçtan pek bir farkı yok” dedi.”