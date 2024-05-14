AKP il binası önüne Can Atalay pankartı astılar

Yayınlanma: 14.05.2024 - 08:34

Güncelleme: 14.05.2024 - 08:48

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) aday olarak 14 Mayıs seçimlerinde Hatay milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay’ın vekil seçilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Serbest bırakılmayan Atalay için TİP İzmir örgütü, AKP’nin Bayraklı’daki il binasının önüne “Hatay’ın seçilmiş vekili Can Atalay’a özgürlük!” yazan pankart astı.

TİP İzmir İl Örgütü, Atalay’ın milletvekili seçilmesinin 1. yıl dönümü olan bugün saat 19.30’da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması yapacak.