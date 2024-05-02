‘Gar Katliamı’ davası… Can Atalay’a beraat kararı çıktı!

Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında, Ankara Gar katliamını protesto ettiği için yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Barış Terkoğlu
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:39
‘Gar Katliamı’ davası… Can Atalay’a beraat kararı çıktı!
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Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM’nin tahliye kararına uymamış, yargı krizine neden olan olayları başlatmıştı. 

Aynı mahkemede Atalay’ın bir başka davası daha vardı. O davada Atalay, IŞİD’in üstlendiği 10 Ekim Gar Katliamı sonrası yapılan protestoya katıldığı ve konuşma yaptığı için yargılanıyordu. 

Atalay, toplantı ve gösteri yasasına muhalefetle ve terör örgütü propagandası ile suçlanıyordu.

Gösteriye katılan diğer sanıklar için dava sürmüş, milletvekili seçilen Atalay’ın dosyası ise ayrılmıştı. 

Bugün görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Atalay hakkında iki ayrı suçlamadan da beraat kararı verdi. 


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