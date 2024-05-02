‘Gar Katliamı’ davası… Can Atalay’a beraat kararı çıktı!
Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında, Ankara Gar katliamını protesto ettiği için yargılandığı davada beraat kararı verildi.
Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM’nin tahliye kararına uymamış, yargı krizine neden olan olayları başlatmıştı.
Aynı mahkemede Atalay’ın bir başka davası daha vardı. O davada Atalay, IŞİD’in üstlendiği 10 Ekim Gar Katliamı sonrası yapılan protestoya katıldığı ve konuşma yaptığı için yargılanıyordu.
Atalay, toplantı ve gösteri yasasına muhalefetle ve terör örgütü propagandası ile suçlanıyordu.
Gösteriye katılan diğer sanıklar için dava sürmüş, milletvekili seçilen Atalay’ın dosyası ise ayrılmıştı.
Bugün görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Atalay hakkında iki ayrı suçlamadan da beraat kararı verdi.
Can Atalay haberleri hatay haberleri 10 Ekim Katliamı haberleri Ankara haberleri beraat haberleri beraat kararı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- Fed faiz kararını açıkladı!
- 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
- 'Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu'
- 'Size demokrasi fazla'
- '1 Mayıs'ı kutlamayı beceremediler'