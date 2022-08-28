AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi yaşamını yitirdi
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe vefat etti.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kabaktepe'nin cenazesinin, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami'de öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
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