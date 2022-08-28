AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi yaşamını yitirdi

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe vefat etti.

AA
28 Ağustos 2022 Pazar, 01:24
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kabaktepe'nin cenazesinin, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami'de öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.


AKP İstanbul Osman Nuri Kabaktepe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler