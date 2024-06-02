AKP itiraz etmişti: Hilvan’da DEM Parti tekrar kazandı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 22:02

Güncelleme: 02.06.2024 - 22:02

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından seçimin yenilenmesi kararı alınan Hilvan'da oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasıyla oy torbaları İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.

27 bin 686 seçmenin kayıtlı olduğu ilçede, 124 sandıkta oy kullanıldı. İlçede olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken 2 bin 697 polis görev yaptı.

31 Mayıs seçimlerinde seçimi 521 oy farkı ile seçimi önde tamamlayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hilvan Belediye Başkan Adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oy alırken, AKP’nin adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 812 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yeniden belediye başkanı seçildi.

NE OLMUŞTU?

Hilvan ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6960, AKP adayı Aslan Ali Bayık’a 6439, Yeniden Refah Partisi adayı Hanife Düzme 3935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 1951, HÜDA PAR adayı İmam Bazik ise 1197 oy almıştı.

AKP’nin 15 sandığa itirazını değerlendiren Hilvan İlçe Seçim Kurulu, bu itiraz üzerine seçimi yenileme kararı almıştı.