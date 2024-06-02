Tekrarlanan seçimlerde eşinin yerine aday oldu: Seçimi kazandı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:34

Güncelleme: 02.06.2024 - 21:34

Karabük kent merkezinde görev yapacak ilk muhtar olduğunu belirten Aysun Bostancı, bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istediğini söyledi.

Bostancı, “31 Mart seçimlerinde eşim kazanmıştı. O zaman iptal oldu, seçim düştü. Ben aday oldum ve halkımızın sayesinde kazandım. Eşim hem evde hem de muhtarlıkta yardımcı olacak. Kadınlarımızın her yerde seçme ve seçilme hakkı olduğunu ispatladım. Her yerde kadınlarımız da var. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istiyorum” dedi.

"KADIN OLARAK TEK MUHTAR"

Eşi muhtar seçilen Fahri Bostancı ise “Eşim ‘bu işi ben yapacağım’ dedi. Mahalle halkı da arkasında durdu. Demokrasi kazandı. Karabük’te kadın olarak tek muhtar. Muhtarlıkta eşimin arkasındayım. Mahallemizde benim planladığım projelere eşimle beraber devam edeceğiz. Benim mahalle halkına verdiğim sözleri eşim yerine getirecek. Bu konuda da en büyük katkıyı ben ve mahallem vereceğiz” diye konuştu.

Aysun Bostancı seçimi kazanmasının ardından mahallelinin ve kendini destekleyen kadınların tebriklerini kabul etti. Aydınlıkevler Mahallesi muhtarlık seçimlerini kazanan Aysun Bostancı tarihte kent merkezinde seçilen ilk kadın muhtar oldu.