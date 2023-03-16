AKP İzmir İl Başkanı Sürekli istifa etti

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:39

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:39

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

25. ve 26. dönemde AKP İzmir milletvekilliği görevini yapan ve 4 yıldır partisinin İzmir il başkanlığı görevini yürüten Sürekli, tüzük gereği atama yapılana kadar Nail Kocabaş'ın il başkanlığı görevini yapacağını söyledi.