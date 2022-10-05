AKP İzmir İl Örgütü arıtma tesisini bastı: Zorbalık!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 14:43

AKP İl Örgütü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğili Atıksu Arıtma Tesisi’ne zorla girdi.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve yanındakiler girişin yasak olduğu tesise güvenili görevlilerinin uyarılarına rağmen zorla içeriye girdi.

Özel güvenlik görevlilerini de tehdit eden Sürekli, "Arkadaşların hepsinin ismini alın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bugüne kadar 10 tane açıklama yaptım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kokuya battınız, ondan böyle yapıyorsunuz. Rezalet. Asker vaziyeti alıyorsunuz, siz güvenlik görevlisisiniz. Sizi mahkemeye de İçişleri Bakanlığı'na da şikayet edeceğim. Siz CHP militanı mısınız? Siz kamudan maaş alıyorsunuz. Sizin genel başkanınız gibi devlet kurumlarını basmıyoruz" dedi.

TUNÇ SOYER: ZORBALIK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AKP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın da aralarında olduğu bir grup AKP’Li siyasetçinin, güvenlik görevlilerini darp ettiğini belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Tunç Soyer, “Bugüne dek kent yönetiminde demokrasi ve uzlaşıyı esas alan, her konudaki eleştiri ve önerileri hoşgörüyle dinlemeyi görev bilmiş bir yerel yönetimin ve işini yapmak dışında kusuru bulunmayan personelinin böylesine hukuk dışı bir muhalefet yaklaşımını hak etmediğini üzülerek dile getirmek zorundayım” diye konuştu.

“İZMİR ADINA UTANÇ VERİCİDİR”

Alanın özel koruma alanı olduğuna dikkat çeken Soyer, “Hiçbir yetkiliye haber vermeden baskın yaparak, hukuksuzca girmeye çalışmaları, bu sırada nezaket sınırları içinde görevini yapan güvenlik personeline hakaretler yağdırmaları, darp etmeleri, tehditler savurmaları İzmir adına utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE EMEKÇİLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Olayı “provokasyon” olarak yorumlayan Tunç Soyer, “İster Ak Parti’den, ister başka bir siyasi partiden dileyen herkes kurum yetkililerine haber vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve faaliyet alanlarına ziyarette bulunabilir ve en iyi şekilde ağırlanır. Ancak iş güvenliği ve sağlığı açısından riskler bulunduran özel tesislerin kapısına dayanarak “benim kim olduğumu biliyor musun” tarzında yaklaşım sergilemek, güvenlik personelini darp ederek ve zor kullanarak içeri girmek, istedikleri karşılığı vermeyen güvenlik personelini tahrik etmeye çalışmak, hakaretler yağdırmak Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem gerektiren davranışlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri sahipsiz değildir” dedi.

“YARGIYA GİDECEĞİZ”

“Arkasına iktidar gücünü aldığını varsayarak aklına her eseni yapabileceğini, emekçilere zulmedebileceğini düşünen bu zihniyeti şiddetle kınıyorum” diye devam eden Soyer, “Yasalara karşı bu davranışlara sessiz kalmayacağımızın, gereğinin yapılması için yargıya başvuracağımızın da bilinmesini istiyorum. Biz her türlü kışkırtma ve tahrike karşı, sağduyulu bir şekilde, 4,5 milyon İzmirliye olan sorumluluk bilincimizle hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.