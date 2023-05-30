AKP konvoyundan 70 yaşındaki kadına öldüresiye dayak!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 21:21

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:39

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından AKP'li seçmenler konvoy oluşturarak sokaklarda tur attı. İstanbul Arnavutköy'de ise konvoy yapan AKP'li bir grubun, 70 yaşındaki bir kadını sokak ortasında öldüresiye darbettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, sokakta köpeğini gezdiren yaşlı kadın, konvoydakilere, “Henüz sandıklar sayılıyor. Niye böyle yapıyorsunuz?” dedi. Bunun üzerine konvoydan bir kişi aracından inerek talihsiz kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganın elinden kurtarılan yaşlı kadın, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'HASTANE BİLGİ VERMEDİ'

Yaşlı kadının kızı, devlet hastanesinde kendilerine yeterli bilgi verilmediğini belirterek "Koç Üniversite Hastanesi'ne gittik. Devlet hastanesinde 'hiçbir şeyi yok' denilen annemin sol omzunda kırık tespit edildi. Başına aldığı darbeler yüzünden sürekli atak geçiriyor. Zaman zaman nerede olduğunu unutuyor. Annem 'bana bir şey yaparlar' korkusuyla yatırıldığı hastaneden çıkmak istemedi" dedi.

Magandanın ceza alması için mücadele edeceklerini söyleyen yaşlı kadının yakınları, "Karşısında 70 yaşındaki kadının sadece kafasını hedef alarak darbedilmesi, kasıtlı ve öldürmeye teşebbüstür. Susmayacağız, hakkımızı arayacağız" dedi.