AKP kulisinden flaş iddialar: Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?

Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz “Özellikle Kabine'de büyük bir değişiklik yapacağı konuşuluyor. Konuştuğum kişiler 'Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanlığını bırakabilir' dediler” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:01
AKP kulisinden flaş iddialar: Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
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Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Aslında' programında siyaset gündemi değerlendirildi. Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, AKP kulislerinde dolaşan iddiaları aktardı.

Kürşad Oğuz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Benim konuştuğum isimler diyor ki 'Şu an partideki herkes tedirgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapacağını kimseye söylemiyor, sadece aileden birkaç kişiyle konuşuyor' dendi. Mesela Ramazan'da da orucunu açıp, namazını kılıp tekrar kendi odasına çekiliyormuş. Şu anda ne yapacağı kestirilemiyormuş. Büyük bir tedirginlik hakimmiş.

Özellikle Kabine'de büyük bir değişiklik yapacağı konuşuluyor. MKYK ve MYK için de değişiklikler konuşuluyor. AKP'nin nisandaki kongresinin kasımda olacağı söyleniyor. Benim konuştuğum isimler çok enteresan bir şey daha söylediler. Ben bunun gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Konuştuğum kişiler 'Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanlığını bırakabilir' dediler."


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