Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet: 'Geldikleri anda oturur konuşuruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapımız açık, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 22:59
Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet: 'Geldikleri anda oturur konuşuruz'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in peş peşe çağrıları sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açık davet geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, Özel'in görüşme talebi soruldu.

Erdoğan, şu yanıtı verdi:

Sayın Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.

Erdoğan, Bağdat'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.


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