AKP kulislerinde ‘mutlak butlan’ hesabı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan “mutlak butlan” davası siyaset gündemindeki yerini korurken, AKP kulislerinde de dava sürecinin olası sonuçlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapılıyor. Parti yönetiminin kamuoyu önünde “yargının vereceği karara herkes saygı duymalı” çizgisini koruduğu belirtilirken, perde arkasında ise iki farklı yaklaşımın öne çıktığı ifade ediliyor. AKP içinde bir kesimin, CHP’de yaşanan tartışmaların muhalefeti uzun süre kendi içine kapatacağını düşündüğü belirtiliyor. Bu görüşü savunan kurmayların, “CHP artık kendi gündemini yönetemiyor. Parti içi kavga siyasetin önüne geçti. Toplum ekonomik kriz konuşurken CHP kurultay tartışmasıyla anılıyor” değerlendirmesi yaptığı ifade ediliyor. Aynı çevrelerin, dava sürecinin muhalefet bloğunda da yeni gerilimler yaratabileceğini savunduğu kaydediliyor.

‘SİYASİ MÜDAHALE ALGISINI BÜYÜTÜR’

AKP içinde başka bir grubun ise olası bir “mutlak butlan” kararının yaratacağı siyasi sonuçlara ilişkin daha temkinli değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Bu görüşü dile getiren isimlerin, davanın yalnızca CHP içi bir mesele olarak kalmayabileceğini, siyaset kurumunun tamamını etkileyecek yeni tartışmaları tetikleyebileceğini söylediği ifade ediliyor. Özellikle yargı üzerinden şekillenen bir tartışmanın muhalefet tabanında “siyasi müdahale” algısını büyütebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

‘KONTROLLÜ DİL’ ÇABASI

Kulislerde, “Kararı mahkeme verir ama siyasette doğuracağı sonuç çok daha büyük olur”, “Böyle bir karar muhalefeti yeniden konsolide edebilir” ve “CHP içindeki tartışma başka bir mağduriyet alanına dönüşebilir” yorumlarının da konuşulduğu belirtiliyor. Bazı AKP kurmaylarının, sürecin uzaması halinde hem iç hem dış kamuoyunda Türkiye’de siyaset-yargı ilişkisine yönelik tartışmaların yeniden büyüyebileceğine dikkat çektiği ifade ediliyor. Bu nedenle AKP yönetiminin kamuoyu önünde daha kontrollü bir dil kullanmaya özen gösterdiği belirtiliyor. Parti kurmaylarının açıklamalarında doğrudan dava sürecine müdahil görüntüsü vermemeye çalıştığı, “yargının bağımsızlığı” vurgusunu özellikle öne çıkardığı ifade ediliyor. Ancak Ankara kulislerinde, CHP’deki dava sürecinin yalnızca ana muhalefetin değil, önümüzdeki dönemin genel siyasi dengelerini de etkileyebilecek başlıklardan biri olarak değerlendirildiği konuşuluyor.