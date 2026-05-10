Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li başkan sözünü yerine getiriyor: Ardahan Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili!

CHP'li başkan sözünü yerine getiriyor: Ardahan Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili!

10.05.2026 14:12:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
CHP'li başkan sözünü yerine getiriyor: Ardahan Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili!

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in 2019 yılında göreve gelmeden önce verdiği "işsizlik sorununu" çözme sözü, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine yansıdı. TÜİK'in açıkladığı son istatistiklere göre Ardahan, %4'lük işsizlik oranıyla Türkiye'nin işsizliği en düşük ili olma unvanını kazandı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan "İşsizlik Oranı En Düşük 10 Şehir" listesinin zirvesine yerleşen Ardahan, bu başarısıyla kentin sosyo-ekonomik tablosunda yeni bir sayfa açtı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gururu hemşerileriyle paylaşan Belediye Başkanı Faruk Demir, yıllar önce verdiği vaadin gerçeğe dönüşmesinin haklı mutluluğunu yaşadı. 

DÜŞÜK RAKAMLARIN ARKASINDAKİ YEREL DİNAMİKLER VE TEKSTİL HAMLESİ

Şehirde işsizliğin yüzde 4'e kadar düşmesine Ardahan Belediyesi'nin girişimleriyle il merkezinde hayata geçirilen tekstil atölyelerinin istihdama doğrudan katkı sunduğu belirtiliyor.

Bu atölyeler sayesinde işsizliğin ortalamaya göre en düşük seviyelere edildiği ve Başkan Demir'in "işsizliği bitirme" vizyonunun sahada karşılık bulduğu ifade ediliyor.

 

İlgili Konular: #işsizlik #Faruk Demir #ARDAHAN Belediyesi

İlgili Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde 'İmamoğlu mektubu' kavgası... Oylama sona erdi: TBB'de yeni başkan Vahap Seçer oldu
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde 'İmamoğlu mektubu' kavgası... Oylama sona erdi: TBB'de yeni başkan Vahap Seçer oldu Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçimde arbede çıktı. İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunurken AKP'li grup ayağa kalktı. Ardından arbede çıktı. Yaşananların ardından gergin devam eden seçimde, TBB Başkanlığı'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.
Tepebaşı ve Bilecik Belediyelerinden ortak 23 Nisan konseri
Tepebaşı ve Bilecik Belediyelerinden ortak 23 Nisan konseri Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri verdi. Tepebaşı’nın çocuklarına Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Çok Sesli Çocuk Korosu da eşlik etti.
AKP’li belediye de merkezi yönetimden şikayetçi: Ekonomik sorunlar belediyeler üzerinde tehdit oluşturuyor
AKP’li belediye de merkezi yönetimden şikayetçi: Ekonomik sorunlar belediyeler üzerinde tehdit oluşturuyor AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgiler, AKP’li belediyenin merkezi yönetimin ekonomi politikaları sebebiyle zorlandığını ortaya koydu. Raporun tehditler bölümünde, “Artan görev yüküne rağmen yerel yönetim gelirlerini artırıcı yasal düzenleme eksikliği” ifadelerine yer verildi. Ekonomik krizin etkilerine de değinildi.