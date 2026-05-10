CHP'li başkan sözünü yerine getiriyor: Ardahan Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan "İşsizlik Oranı En Düşük 10 Şehir" listesinin zirvesine yerleşen Ardahan, bu başarısıyla kentin sosyo-ekonomik tablosunda yeni bir sayfa açtı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gururu hemşerileriyle paylaşan Belediye Başkanı Faruk Demir, yıllar önce verdiği vaadin gerçeğe dönüşmesinin haklı mutluluğunu yaşadı.

DÜŞÜK RAKAMLARIN ARKASINDAKİ YEREL DİNAMİKLER VE TEKSTİL HAMLESİ

Şehirde işsizliğin yüzde 4'e kadar düşmesine Ardahan Belediyesi'nin girişimleriyle il merkezinde hayata geçirilen tekstil atölyelerinin istihdama doğrudan katkı sunduğu belirtiliyor.

Bu atölyeler sayesinde işsizliğin ortalamaya göre en düşük seviyelere edildiği ve Başkan Demir'in "işsizliği bitirme" vizyonunun sahada karşılık bulduğu ifade ediliyor.