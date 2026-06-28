AKP kulislerinde tahliye endişesi: ‘Öcalan ve Demirtaş’ın serbest bırakılması toplumu kutuplaştırır’

Açılım süreci kapsamında yaşanan gelişmeler parti içinde farklı değerlendirmelere neden olurken, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilebileceği yönündeki iddialar AKP kulislerinde dikkatle izleniyor.

Parti kaynakları, tartışmanın yalnızca hukuki boyutuyla değil, oluşturacağı toplumsal algı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, MHP ve DEM Parti’nin süreç kapsamında sık sık dile getirdiği olası tahliye beklentilerinin toplumda tepki oluşturabileceği belirtiliyor.

Parti yöneticileri ve milletvekilleri, yurttaşın bugün en temel gündeminin hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çekerek, farklı başlıkların öne çıkmasının kamuoyunda yeni tartışmalar yaratabileceğini dile getiriyor. Kulislerde dile getirilen görüşlerde, “Vatandaşın önceliği ekonomi. Süreç yanlış okunur ya da iyi anlatılamazsa ekonomik sıkıntılarla birleşen yeni bir kutuplaşma dalgası oluşabilir” değerlendirmesi yapılıyor. Parti kaynakları, özellikle PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan ve Demirtaş’ın isimlerinin aynı siyasi tartışma içinde gündeme gelmesinin toplumun önemli bir kesiminde rahatsızlık yaratabileceğini ifade ediyor.

‘SÜREÇ DİKKATLE YÖNETİLMELİ’

AKP kaynakları, sürecin toplumsal desteğini koruyabilmesi için kamuoyundaki algının dikkatle yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Parti içinde dile getirilen görüşlere göre, atılacak adımların zamanlaması ve kamuoyuna anlatılma biçimi büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem söylemin hem de izlenecek yol haritasının dikkatli belirlenmesi gerektiği belirtiliyor. Kulislerde dile getirilen bir diğer değerlendirme ise muhalefetin süreci farklı siyasi aktörler üzerinden yeniden tartışmaya açabileceği yönünde. Bu nedenle iktidarın, açılım sürecini yürütürken toplumun öncelikli gündemi olan ekonomik sorunları geri plana itecek görüntüden kaçınması gerektiği ifade ediliyor. Parti kaynakları, “Ekonomi konuşulurken toplumun hassasiyet oluşturacağı başlıkların öne çıkması istenmeyen sonuçlar doğurabilir” görüşünü dile getiriyor.