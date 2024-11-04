AKP kurucularından Hüseyin Çelik’ten kayyum tepkisi: ‘Bu haliyle akla ziyandır’

Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik sosyal medya hesabından kayyum atamalarını eleştirdi. Çelik “Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır” ifadelerini kullandı.

AKP kurucularından Hüseyin Çelik’ten kayyum tepkisi: ‘Bu haliyle akla ziyandır’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 21:11

AKP kurucusu ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından kayyum atamalarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Söz konusu uygulamayı eleştiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette  yoktur.

Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur.

Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis’in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir.”

NE OLMUŞTU?

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.


Etiketler: #Hüseyin Çelik #AKP #kayyum

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