CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen AKPM'de: Gündem kayyum atamaları
Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)’nin Atina’da gerçekleştirilen toplantısı sırasında AKPM Türkiye Raportörü Stefan Schennach ile Türkiye gündemiyle bugün bir araya geldi.
Gökçen, Schennach’a Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması ve yaşanan son süreçlerle ilgili bilgi verdi.
Yapılan görüşmede Ekrem İmamoğlu’na açılan ve kamuoyunda “ahmak davası” olan bilinen davanın son durumu ve Esenyurt Belediye Meclisi’nin yetkilerinin de ele alındığı, ayrıca Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının da gündeme geldiği öğrenildi.
Görüşme sırasında AKPM Türkiye Raportörü Stefan Schennach, demokrasi açısından gelişmeleri endişeyle izlediğini dile getirdi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Gökçen, belediyelere ilişkin yaşanan gelişmelerle ilgili temaslarını Strazburg’da sürdürecek.
Etiketler: #ahmak davası #kayyum #Ekrem İmamoğlu
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