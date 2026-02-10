AKP'li Abdullah Özdemir masasındaki anketi paylaştı: 'Ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde...'

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen programda, kongre sonrası dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Programa, AKP Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, İstanbul teşkilatları olarak parolalarının, "İstanbul'da bir olmak" olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte İstanbul, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

"EKONOMİK İYİLEŞME KENDİSİNİ GÖSTERDİĞİNDE..."

İlk somut hedeflerinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, sonrasında ise İBB ve ilçe belediye başkanlığı seçimleri olduğunu belirten Özdemir, ev ev, mahalle mahalle, ilçe ilçe büyüyerek bunu başaracaklarını iddia etti.

Sunumunda, yaptırdıkları kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaşan Özdemir, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde sadece AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6. Cumhur İttifakı ortaklarımız burada yok. Şu anda 36,2'ye yükselmiş durumdayız. İnanıyoruz ki ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde rakipsiz olan AK Partimiz arayı açacaktır. İBB anketimizde ise seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz. İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız."