AKP'li Belediye Başkanı Faruk Demirağ hakkında suç duyurusu

Alucra Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi Alucra İlçe Başkanı Mücahit Şerbetçi, söz konusu protokol sürecinin kamuoyundan ve Belediye Meclisi’nden gizli yürütüldüğünü öne sürerek, işlemin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu savundu.

Şerbetçi, protokol kapsamında belediyeye ait asfalt plenti ile ağır iş makinelerinin herhangi bir ihale yapılmadan ve meclis kararı alınmadan üçüncü şahıslara devredildiğini iddia etti. Bu durumun Alucra Belediyesi’nin hizmet üretme kapasitesini fiilen ortadan kaldırdığını ileri süren Şerbetçi, işlemin 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na aykırı olduğunu öne sürdü.

Protokolün belediye açısından riskler barındırdığını da dile getiren Şerbetçi, belediyenin geçmiş dönem alacaklarından feragat edildiğini, edimlerin yerine getirilememesi halinde 1 milyon lira tutarında cezai şart öngörüldüğünü ve bu durumun uzun vadede ilçenin altyapı ve hizmet üretme gücünü zayıflatacağını kaydetti.

"BU TESİS ALUCRA HALKININ ORTAK MALIDIR"

Yeniden Refah Alucra İlçe Başkanlığı olarak Alucra Cumhuriyet Başsavcılığı’na "görevi kötüye kullanma, yetki gasbı, kamu zararı oluşturma ve usulsüz protokol düzenleme" iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Şerbetçi, girişimlerinin siyasi değil, "hukuki ve vicdani bir sorumluluğun gereği" olduğunu ifade etti.

Açıklamada Alucra’daki siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, meclis üyelerine, muhtarlara ve yurttaşlara çağrıda bulunan Şerbetçi, "Bu tesis Alucra halkının ortak malıdır. İhalesiz, meclis kararı olmadan ve kamu yararı gözetilmeden elden çıkarılmasına sessiz kalınamaz. Susmak, onaylamaktır" dedi.

Şerbetçi, Alucra halkının malına sahip çıkmayı sürdüreceklerini ve kamu zararına yol açtığı iddia edilen girişimlerin karşısında durmaya devam edeceklerini bildirdi.