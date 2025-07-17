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AKP’li belediye başkanından Murat Çalık yorumu: ‘Umudum, ev hapsi kararıyla tahliye edilmesidir’

AKP’li belediye başkanından Murat Çalık yorumu: ‘Umudum, ev hapsi kararıyla tahliye edilmesidir’

17.07.2025 21:17:00
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Haber Merkezi
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AKP’li belediye başkanından Murat Çalık yorumu: ‘Umudum, ev hapsi kararıyla tahliye edilmesidir’

AKP'li Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sağlık durumu kritik olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

AKP'li Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yaptığı konuşmada tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için çağrıda bulundu.

Mecliste konuşan Turan, lenfoma kanseri riski olan Çalık'ın ev hapsiyle tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

"UMUDUM, EV HAPSİ KARARIYLA TAHLİYE EDİLMESİDİR"

Cezaevindeyken hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu kritik seviyedeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için, AKP'li Ergün Turan şunları söyledi:

“Ben şahsen Mehmet Murat Çalık Başkanımızı seven birisiyim. Umudum, ev hapsi kararıyla tahliye edilmesidir. Kendisine geçmiş olsun diyorum.”

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