AKP’li belediye hem satıyor hem borçlanıyor

İstanbul’da AKP tarafından yönetilen Başakşehir Belediyesi, bir yandan arsa satışlarına, diğer yandan borçlanmaya devam ediyor. Başakşehir Belediye Meclisi’nde bu ay alınan kararlar kapsamında, ilçedeki yaklaşık 125 bin metrekare büyüklüğündeki üç taşınmazın satış ve trampa yoluyla değerlendirilmesi kabul edildi. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşın AKP’li üyelerin oyçokluğuyla geçti.

Belediye daha önce de yaptığı yüksek bedelli arsa satışlarıyla gündeme geldi. Kanal İstanbul’a yakın bir taşınmaz için 500 milyon TL’lik satış belirlenirken Atatürk Olimpiyat Stadı çevresindeki geniş bir arazi için ise hasılat paylaşımı modeliyle 1 milyar 518 milyon TL muhammen bedel açıklandı.

Öte yandan belediye, taşınmaz satışlarından gelir elde etmeye çalışırken yeni borçlanma taleplerini de gündeme taşıdı. Belediye meclisine sunulan ve bu yıl tamamlanmadan 1 milyar 163 milyon 525 bin 981 TL borç alınmasını öngören teklif, yine AKP’li üyelerin oyçokluğuyla kabul edildi. Belediye, kısa süre önce de personel yemek ihalesiyle gündeme geldi. İhalede düşük teklifler yerine daha yüksek maliyetli firma tercih edildi. İhale, 135 milyon liralık teklif sunan Temaş Gıda AŞ’ye verilirken belediyenin, ihaleyi yaklaşık 85 milyon lira daha pahalıya sonuçlandırması dikkat çekti.