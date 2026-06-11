AKP’li belediyenin yeni binasına 312 milyonluk tadilat

Sözcü’de yer alan habere göre, AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (GASKİ) yeni hizmet binası için gerçekleştirdiği tadilat ihalesi tartışma yarattı. İhalenin 312 milyon 666 bin 677 TL bedelle sonuçlandığı ve işin belediyenin iştirak şirketine verildiği ortaya çıktı.

GASKİ, 13 Mayıs'ta "GASKİ Yeni Hizmet Binası Tadilat Yapım İşi" ihalesini gerçekleştirdi. Kamu İhale Kanunu'nun istisnai ve acil durumlarda uygulanması öngörülen 21/b maddesi kapsamında yapılan ihaleye üç firma doküman indirdi. Ancak ihaleye yalnızca bir firma teklif sundu.

Yaklaşık maliyeti 340 milyon 632 bin 691 TL olarak belirlenen ihale, 312 milyon 666 bin 677 TL bedelle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut İnşaat AŞ'ye verildi. Sözleşmenin ise 8 Haziran'da imzalandığı öğrenildi.

İhalede rekabet koşullarının oluşmaması ve tek geçerli teklifin belediyeye bağlı bir şirketten gelmesi dikkat çekerken, yüz milyonlarca liralık işin pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi de eleştirilere neden oldu.

CHP’Lİ KALKAN’DAN TEPKİ: BU NASIL TADİLAT?

CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan, tadilat için ayrılan bütçeye tepki gösterdi. Yerel basında yeni hizmet binasının eski valilik binası olacağı yönünde haberlerin yer aldığını hatırlatan Kalkan, "GASKİ nasıl bir tadilat yapacak ki bunun için 312 milyon lira harcanacak? Vatandaşlar her ay su faturalarında yaşanan tartışmaları görürken, böylesine yüksek harcamaların yapılması kabul edilemez" dedi.

"21/B İSTİSNA OLMAKTAN ÇIKTI"

İhalenin Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında yapılmasını da eleştiren Kalkan, "Tek katılımcının olduğu, tek geçerli teklifin belediye şirketinden geldiği bir ihale söz konusu. Acil durumlar için düzenlenen bir madde artık rutin ihale yöntemi haline getirildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini belirten Kalkan, "GASKİ'nin ciddi borç yükü ve faiz ödemeleri altında olduğu bir dönemde, 312 milyon liralık tadilat harcamasını kamuoyunun ve vatandaşların vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.