AKP’li büyükşehirde sendikal baskı iddiası: ‘İşçiyi işçiye düşman ediyorlar’

AKP yönetimindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personele sendikal baskı yapıldığı iddia edildi. Belediye-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Müdürler, amirler; baskı ve tehditle üyelerimizi sendikamızdan istifaya, Hak-İş/Hizmet-İş’e üye olmaya zorluyorlar. Anayasal sendika seçme hakkına, sendikası Belediye-İş’e sahip çıkan, istifa etmemekte direnen arkadaşlarımız mesaiye çıkartılmamakla, izinlerini kullandırmamakla tehdit ediliyor. Bazı amirler, müdürler emekçileri karşı karşıya getirerek işçiyi işçiye düşman etmek istiyor” denildi.

AKP yönetimindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personele sendikal baskı yapıldığı iddia edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında, belediyede çalışan işçilere sendikal baskı yapıldığı yönünde iddialarda bulundu. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk ise Tekcan’ın iddialarını reddetti.

‘HAK-İŞ’E ÜYE OLMAYA ZORLUYORLAR’

Söz konusu tartışmanın üzerine Belediye-İş Sendikası’nın açıklaması eklendi. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, belediye işçilerine sendika değiştirmelerine yönelik baskı uygulandı. İşçilerin tehdit edildiği belirtilen açıklamada, “Samsun Büyükşehir ve Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (SASKİ) işyerlerinde çalışan sendikamız üyesi emekçilerin Anayasal, yasal, demokratik sendika seçme hakkına müdahale eden müdürler, amirler; baskı ve tehditle üyelerimizi sendikamızdan istifaya, Hak-İş/Hizmet-İş’e üye olmaya zorluyorlar” denildi.

‘TEHDİT EDİLİYORLAR’

AKP’li belediye yönetimi tarafından işçilere yönelik uygulanan sendika değiştirme baskısının ‘Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğu anımsatılan açıklamada, “Yaşanan hukuksuzluk, yasadışı baskılar karşısında belediye yönetimi ‘işçilerin sendika seçme hakkına müdahale etmiyoruz’ açıklamaları yapsalar da işyerlerinde bunun tam tersi yaşanıyor. SASKİ’de son bir aydır amirlerin müdürlerin baskı ve tehdidine rağmen, Anayasal sendika seçme hakkına, sendikası Belediye-İş’e sahip çıkan, istifa etmemekte direnen arkadaşlarımız mesaiye çıkartılmamakla, izinlerini kullandırmamakla tehdit ediliyor. Bazı amirler, müdürler emekçileri karşı karşıya getirerek işçiyi işçiye düşman etmek istiyor. Tüm bu hukuk dışı sendika değiştirme baskıları işyerlerinde iş barışını da iş huzurunu da bozuyor” ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEYE ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, belediye yönetimine çağrıda da bulunuldu. Çağrıda, “Belediye emekçileri sendikalarını özgürce seçsin. İşiyle aşıyla ekmeğiyle tehdit edilmesinler. Sendika seçme hakkı, işçinin gücünü anayasadan, yasalardan alan temel bir haktır. İşçi sendika seçme hakkını özgürce istediği sendikadan yana kullanır. Bu hakkın kullanımına yönelik müdahale hem yasal değildir hem de ahlaki değildir. Samsun halkı, belediye yönetimini, işçilerin ‘Anayasal sendika seçme özgürlüğüne müdahale etsin’ diye seçmedi. Biraz emeğe saygınız varsa, işçinin Anayasal sendika seçme hakkına, onun demokratik tercihlerine müdahale etmeyin. Samsun Büyükşehir Belediyesi işçisinin özgür iradesine, sendika seçimine saygı duyun” denildi.