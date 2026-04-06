AKP'li Efkan Ala'dan CHP lideri Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" çerçevesinde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına ilişkin konuşan Ala, gündemlerinde erken bir seçim olmadığını kaydetti.

Ala, "Arkadaşlar normal aldığı seçimi ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Normal seçildi belediyeler, seçimle geldi iş başına. Allah aşkına bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? Yahut da Türkiye'nin işte budur dediği, genel merkezin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bir program, proje, bir fikir var mı?" ifadelerini kullandı.

"MİLLET DEĞERLENDİRECEK"

Ala konuşmasının devamında, "Yani bir kere daha siyaset yapamamak için, hizmet üretememek için millete ikide bir gitmenin anlamı var mı? Yani süresi geldiğinde gidilecek zaten. Millet değerlendirecek" dedi.

Ala, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken AKP'li belediyelere yönelik ayrımcılık yapıldığına yönelik tartışmaların ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

"ERDOĞAN'IN SEÇİLEBİLMESİ İÇİN KARAR VAR"

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda sorulan bir soruyu yanıtlayan Ala, "Şu anki anayasamızda yeniden seçilebilmesi için karar var. Meclis seçim kararı aldığı zaman aday olabiliyor. Bu mevcut anayasada var. Dolayısıyla bizim bu konuda bir tartışmaya ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etmişti.

Buradaki konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Özel, "Şu anda ara seçim zorunluluğu vardır, yapılmalıdır. O ara seçim olacak, anayasa öyle diyor" ifadelerini kullanmıştı.