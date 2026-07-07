Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Haydarlı Belediye Başkanı Çetinkaya'ya bıçaklı saldırı: Oğlu yaralandı

AKP'li Haydarlı Belediye Başkanı Çetinkaya'ya bıçaklı saldırı: Oğlu yaralandı

7.07.2026 10:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
AKP'li Haydarlı Belediye Başkanı Çetinkaya'ya bıçaklı saldırı: Oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda, oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dinar'a bağlı Haydarlı Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, 5 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında evine girmek üzereyken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadan atlattığı olayda, yanında bulunan oğlu Yusuf Çetinkaya çıkan arbedede yaralandı.

Kimliği tespit edilen saldırgan jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKP İL BAŞKANLIĞIN'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haydarlı Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Milletimizin oylarıyla göreve gelmiş bir belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırı kabul edilemez. Şiddeti, tehdidi ve saldırıyı hiçbir zaman meşru gören bir anlayışın yanında olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Yaşanan olayda Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimizdir. Arbede sırasında yaralanan oğlu Yusuf Çetinkaya'ya ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kamu görevini yerine getiren seçilmiş yöneticilere yönelik bu tür saldırılar sadece şahıslara değil, milletin iradesine ve demokratik hayata yönelmiş saldırılardır. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak sorumluların adalet önünde gereken cezayı alacağına olan inancımız tamdır. İl Başkanlığı olarak; birlik ve beraberliğimizi hedef alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Çetinkaya ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İlgili Konular: #AKP #belediye #bıçaklı saldırı #afyonkarahisar #başkan

İlgili Haberler

Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı: Hastaneye giderken kaza yapıp hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı: Hastaneye giderken kaza yapıp hayatını kaybetti İstanbul Beylikdüzü'nde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Dağdeviren, hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Otogarda 2 güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Otogarda 2 güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı Antalya’da bir şahıs tartıştığı 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Şahsın elinde kesici aletle güvenlik görevlileri ile yaşadığı kovalamaca saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı
Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralıİstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.