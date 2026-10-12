AKP’li isimden partisine eleştiri: ‘Fon krizinde AK Parti tabanı daha öfkeli, emeklerini zayi edenleri affedemiyorlar’

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul 2 No’lu Baro seçimine ilişkin paylaşımlarının ardından kendisine gelen telefon ve mesajların arttığını belirterek, parti tabanındaki tepkilere dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, AKP tabanında güçlü bir “itiraz kültürü” geliştiğini savundu.

Fon krizine ilişkin değerlendirmesinde Tayyar, AKP tabanındaki tepkinin muhalefetten daha güçlü olduğunu ileri sürerken “Bakın, fon krizinde muhalefetten ziyade AK Parti tabanı daha öfkeli. Emeklerini zayi edenleri affedemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Tayyar’ın sözleri şöyle oldu:

“İstanbul 2 Nolu Baro seçimiyle ilgili paylaşımlarım nedeniyle bir anda telefon ve mesaj yoğunluğu inanılmaz arttı.

Bu yoğun trafikle ilgili şu tespiti yapmalıyım.

AK Parti tabanında çok güçlü “itiraz kültürü” gelişiyor.

Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi, saygı ve muhabbetle bastırılan bu duygunun, Cumhurbaşkanımızın gücünün istismarı ve artan keyfiyet sebebiyle açığa çıkmaya başladığını gözlemliyoruz.

Bakın, fon krizinde muhalefetten ziyade AK Parti tabanı daha öfkeli.

Emeklerini zayi edenleri affedemiyorlar.

Bunu baro seçiminde de gördük, sandıktan çıkan keyfiyete itirazdı.

Kusura bakmayın, bu makamlar, kimsenin iş ortağı için tahsis edilmedi.

“Dava” maskesi altında kimse özel çıkarını pazarlamasın.

Artık o devirler geride kaldı.

AK Parti’nin çelik çekirdeği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti’ye yeni yazılım yüklüyor.

İnşallah, başarırlar.”

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar:

İstanbul 2 Nolu Baro seçimiyle ilgili paylaşımlarım nedeniyle bir anda telefon ve mesaj yoğunluğu inanılmaz arttı.

Bu yoğun trafikle ilgili şu tespiti yapmalıyım.

AK Parti tabanında çok güçlü “itiraz kültürü” gelişiyor.

Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi, saygı ve muhabbetle bastırılan bu duygunun, Cumhurbaşkanımızın gücünün istismarı ve artan keyfiyet sebebiyle açığa çıkmaya başladığını gözlemliyoruz.

Bakın, fon krizinde muhalefetten ziyade AK Parti tabanı daha öfkeli.

Emeklerini zayi edenleri affedemiyorlar.

Bunu baro seçiminde de gördük, sandıktan çıkan keyfiyete itirazdı.

Kusura bakmayın, bu makamlar, kimsenin iş ortağı için tahsis edilmedi.

“Dava” maskesi altında kimse özel çıkarını pazarlamasın.

Artık o devirler geride kaldı.

AK Parti’nin çelik çekirdeği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti’ye yeni yazılım yüklüyor.

İnşallah, başarırlar.