AKP'li kadınlar şikâyetçi olmuştu: Gerici yazar Abdurrahman Dilipak'a kadınlara fahişe dediği yazıdan beraat!

İslamcı kimliğiyle bilinen gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak 27.7.2020 tarihinde iktidara yakın Yeni Akit gazetesinde yayımlanan “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısı sebebi ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, AKP'li bir kısım kadın milletvekili ile 81 il kadın kolları başkanlarının müşteki olduğu, suç duyurusunda bulunduğu davadan beraat etti.

Küçükçekmece 2. Asliye Mahkemesi'nde KADEM'in de destek verip şikayetçi olduğu dava 6. yılına girerken ilk derece mahkemesi Dilipak’a ceza verip ardından cezayı da paraya çevirmişti. İstinaf’a taşınan dava ile ilgili olarak 3.11.2025’te İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, yazıda hem hakaret nitelikli suç teşkil edecek bir ifade olmadığı hem de matufiyet açısından kararı bozmuştu.

Berat kararına KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu 19.12.2025’de itiraz etse de mahkeme bu itirazı da reddetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı 24. Ceza Dairesi 30.12.2025 tarihli “kesinleşme şerhi” ile kesinleştirdi.

ERDOĞAN’IN TAZMİNAT DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan AKP Genel Başkanı sıfatı ile Erdoğan'ın açtığı tazminat davası ise Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor. Daha önce hukuk mahkemesi Dilipak’ı tazminata mahkûm etmiş ancak İstinaf’a gidilmiş ve ceza mahkemesinin “bekleme sebebi” sayılması gerektiği yönündeki talep kabul edilerek, dosya tekrar ilk derece mahkemesine geri gönderilmişti. Mahkeme İstinaf'ın kararına uymuş ve son duruşmada 16 Nisan 2026 tarihine gün verilmişti.

DİLİPAK LİNCE TABİ TUTULMUŞTU

Dava konusu yazı yayımlandıktan 2 gün sonra sosyal medya üzerinden kullanıcılar, AKP ve KADEM yanlısı medya tarafından linçe tabi tutulmuştu. 81 İldeki AKP teşkilatlarında basın toplantıları düzenlenerek, AKP ve KADEM yöneticileri savcılıklara giderek suç duyurusunda bulunmuş ve basın açıklamaları yapmışlardı.

AKP medyası ise ülke genelinde, mahalli ve yerel kanallar dahil, Dilipak'ı haber olarak ve yazarları üzerinden yoğun bir eleştiriye maruz bırakmıştı.

Abdurrahman Dilipak'ın 27 Temmuz 2020 tarihli 'AKP’nin papatyaları' başlıklı yazısında şu ifadeler yer alıyordu:

''ANAP’ı o 'Papatyalar', o 'Lale Devri çocukları' bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin 'Papatyaları'(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.

Bunlardan maddi yardım almayan cemaat ve vakıf kaldı mı? Ha, işte böyle, veren al alan elden üstündür. Daha önce siz konuşuyordunuz onlar dinliyordu, şimdi onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz..

AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar.

AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor.''

AYNI YAZIDA KADINLARA FAHİŞE DEDİ!

Dilipak ayrıca aynı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınları fahişelikle suçlaması nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç edilip bu yazılardan biri nedeniyle 100 bin lira tazminat cezasına mahkûm olmuştu.