AKP'li Mücahit Birinci'den 'tutuklamalara' tepki: 'Herkes tutuklanacaktı da, biz mevzuata ev hapsi, yurt dışı yasağı, imza gibi tedbirleri neden koyduk?'

Muhaliflere yönelik tepki çeken paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, CHP'li belediyelerine yönelik operasyonlardaki tutuklamalar tartışılırken dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

"BU NE TUTUKLAMA MERAKI?"

Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Herkes tutuklanacaktı da, biz mevzuata elektronik kelepçe ev hapsi, yurt dışı yasağı, imza gibi tedbirleri neden koyduk? Bu ne tutuklama merakı?”

Birinci’nin paylaşımı çok sayıda yorum aldı.

Herkes tutuklanacaktı da, biz mevzuata elektronik kelepçe ev hapsi, yurt dışı yasağı, imza gibi tedbirleri neden koyduk?



Bu ne tutuklama merakı? — Mücahit Birinci (@birincimucahit) July 20, 2025

FATİH ALTAYLI'NIN TUTUKLANMASINI DA ELEŞTİRMİŞTİ

Birinci, geçen günlerde Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına da tepki göstererek, "Hukukçu, vakalara bakarken şahsi öfkesini karıştırmayandır" demişti.

AKP’li Birinci, tutuklamaya tepki göstererek, "Hukukçu, vakalara bakarken şahsi öfkesini karıştırmayandır. Buna devam edeceğim. Kim ne diyorsa desin. Kimseye borcum yok" demişti.

AKP'li Mücahit Birinci'nin TCK m 106 ve 310 kapsamındaki değerlendirmeleri şöyleydi:

"1- "Cumhurbaşkanını tehdit" şeklinde ihdas edilmiş özel bir suç tipi yoktur. Tehdit suçu TCK 106'da düzenlenmiştir.

2- Sarfedilen sözler, gerçekleştirilen davranış muhatap alınan kişi üzerinde ciddî bir korku yaratma açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun değilse, tehdidin oluştuğu ileri sürülemez. Failin söz ve davranışlarının muhatabı üzerinde ciddî şekilde korku ve endişe yaratacak uygunluk ve yeterlilik içerip içermediğinin her somut olayda araştırılması gerekir.

3- TCK 310 ise Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı Suçunu düzenler. Bu, beyanla ve/veya düşünce ile işlenebilecek bir suç değildir. Hem suikast hem de fiili saldırı ancak ve ancak fiziki bir hareket ile gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla hiçbir beyan TCK 310 kapsamına giremeyecektir."