AKP’li Özlem Zengin’den muhalefete gönderme... Emeklileri gündeme getirmek reyting ve tweet malzemesiymiş!

Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Özlem Zengin’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP milletvekilleri, MKYK üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Zengin, muhalefetin Meclis’teki protesto yöntemlerini de eleştirerek, “Tabutla kürsüye çıkmaya çalıştılar. Akıl mantık alıyor mu? İnsan tabutla kürsüye çıkmak ister mi? Hepiniz cenaze namazlarına giriyorsunuz. Bir tabut koltuğun altına alınır mı? Her şeyin yapma usulü, adabı var” ifadelerini kullandı. Dünyada yaşanan gelişmelerin büyük bir dönüşüm sürecine işaret ettiğini savunan Zengin, uluslararası kurumların ise birçok yerde “şeklen var” olduğunu öne sürdü.

Gazze’de yaşananlara da değinen Zengin, dünyanın büyük bir vicdani travmadan geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut küresel düzene itiraz eden bir lider olduğunu söyledi. Zengin, “İnsanlar bugün güven, sükûnet ve istikrar arıyor. Bu güvenin karşılığı Cumhurbaşkanımızdır, partisi de AK Parti’dir” dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerini emekliler üzerinden sürdüren Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefet aslında gerçekte ilgi duymadığı konuları popüler kılmaya çalışıyor. Emeklilerimizle alakalı meseleler var, hayatın içinde problemler var. Bu problemleri sahici olarak ben gündemlerine aldıklarını düşünmüyorum. Bunlara popüler bir şekilde bakıyorlar. ‘Buradan ne kadar reyting çıkar? Buradan ne kadar tweet çıkar? Biz bunu ne kadar malzeme yapabiliriz?’ Çünkü onların bir sorumluluğu yok. Bugün yaptığı şeyin yarın ülkemize nasıl bir maliyet getirdiğini hesaplamakla mükellef hissetmiyor kendini. Bir tür şov ama hakikat dediğiniz zaman bugün elinizde ne varsa bunu değerlendirmek, bugünü yaparken, inşa ederken aynı zamanda yarın bunun maliyetinin ne olacağını hesaplamak, işte bunlar yönetme iradesiyle muktedir olmakla alakalı bir şey. O sorumluluğu üzerinizde hissetmekle alakalı bir şey.”