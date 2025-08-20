AKP’li Öztürk, ‘Köpekleri hallet’ demişti: HayKonFed ile Haytap suç duyurusunda bulundu!

AKP’li Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk’ün geçtiğimiz haftalarda, Ilgaz Garaj Amirliği’nde çekilen ve sosyal medya üzerinden yayımlanan videosunda belediye çalışanına söylediği, “Kaç köpek gitti bugün? Şunların hepsini gönder, gitsin. Diğer köpekleri de bir şekilde hallet” ifadeleri tepki çekti. Hayvan katliamları sıklıkla gündemdeyken, Öztürk’ün sözleri şüphe uyandırarak hayvan hakları derneklerini harekete geçirdi.

“Diğer köpekleri de bir şekilde hallet.” diyen,



Çankırı #Ilgaz @Akparti Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, verdiğiniz emir ile personel nasıl halledecek?

Dağlara mı atılacak?

Yoksa öldürülecek mi? inceleme başlatılarak gereğinin yapılmasını ve canların bilinmeze…

‘ILGAZ, HAYVANLAR İÇİN SORUNLU BİR BÖLGE’

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed), Öztürk’ün sözleri üzerine inceleme başlatılması ve tedbirler alınması için Çankırı Valiliği’ne suç duyurusunda bulundu. HayKonFed’in dilekçesinde, “Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, verdiğiniz emir ile personel nasıl halledecek? (Köpekler) dağlara mı atılacak? Yoksa öldürülecek mi?” sorularına yanıt istendi. HayKonFed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Geçtiğimiz yıllarda Ilgaz Belediyesi çevresinde hayvan kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirten Özkan, “İki dönemdir Ilgaz Belediye başkanı olan Mehmed Öztürk, 2019’dan beri kısırlaştırma yasasını uygulasaydı, çevrede kısır olmayan hayvan kalmazdı. Ilgaz ilçesi hayvanlar için sorunlu bir bölge zaten. Öztürk’ün kullandığı sözler için de suç duyurumuzu yaptık” dedi.

‘ÖLDÜR, YOK ET, HALLET’ MESAJI VERİLDİ’

Öztürk’ün sözleri üzerine bir tepki de Hayvan Hakları Federasyonu'ndan (Haytap) geldi. Haytap, AKP'li Öztürk hakkında Çankırı Valiliği’ne uygulamaların denetlenmesi, iddiaların araştırılması ve adli işlem başlatılması için suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Bu dil, doğrudan bir emir niteliği taşıdığı gibi, aynı zamanda personele ‘öldür, yok et, hallet’ mantığını da meşrulaştıran bir mesajdır. Bu sözler yalnızca talihsiz bir üslup değil, doğrudan hayvanların hayatına kast eden bir zihniyetin dışavurumudur” ifadelerine yer verildi.

ELEŞTİRİLERİN HAKSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öztürk’ün sosyal medya üzerinden çektiği tepki üzerine videonun kaldırılmasından sonra Ilgaz Belediyesi dün açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında eleştirilerin haksız olduğu iddia edilerek, “Görüntülerde Başkanımız, ilçe Garaj Amirliğini ziyaretinde, belediye çalışanına günlük kaç köpek toplandığını sorarken aslında Belören Köyü’nde kurulan Çankırı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kastetti” ifadeleri kullanıldı.