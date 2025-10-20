AKP'li Şamil Tayyar Ali Mahir Başarır'ı hedef aldı, 'eylem' çağrısı yaptı: Yanıt gecikmedi!

AKP'li Şamil Tayyar, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ı hedef gösterdi.

Tayyar, yaptığı açıklamada, "Artık eylem vakti" diyerek Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Tayyar, şunları yazdı:

"Ali Mahir Başarır isimli müptezelin, kifayetsiz muhterisin cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri, bir değil, iki değil.

Sürekli hakaret ediyor.

Sadece cumhurbaşkanımıza değil, amok koşucusu gibi sağa sola herkese saldırıyor.

Cinnet halinde.

Söylenecek söz çok ama israf olur.

Ayrıca, asıl suç AK Partinin.

Onca hakaretine rağmen dokunulmazlığını kaldırıp yargıya teslim etmiyor.

Kusura bakmayın, yargı yolunu açmazsanız, dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır, siz de laf yetiştirirsiniz.

Artık eylem vakti."

"SENİN HESABIN TEK ADAMA!"

Başarır'dan Tayyar'a yanıt gecikmedi. "Utanmaz adam! Olmayan hakareti eleştirirken bile hakaret ediyorsun; şu kullandığın cümlelerin, kelimelerin yarısını bile cumhurbaşkanına söylemeyen milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıyorsun! Beni Mersin halkı seçti, o yüzden benim hesabım halka; senin hesabın tek adama!" ifadelerini kullandı.